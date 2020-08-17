В Украине количество госпитализированных с COVID-19 с мая возросло втрое - Степанов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88821 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102932 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128340 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108205 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128454 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101465 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102244 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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В Украине количество госпитализированных с COVID-19 с мая возросло втрое - Степанов

В Украине количество госпитализированных с COVID-19 с мая возросло втрое - Степанов

Киев  •  УНН

 • 14828 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. С середины мая количество госпитализированных с COVID-19 в Украине возросло с 743 человек за неделю до 1991. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если на середину мая, то есть это была неделя где-то с 18 по 24 мая, количество госпитализированных с COVID-19 у нас в стране составляло где-то 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет 1991 человека - почти две тысячи. Вы видите, что почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются", - сказал Максим Степанов.

Он добавил, что госпитализируются пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни, или средней тяжести. Они нуждаются в кислородной терапии или реанимационных мероприятиях.

Напомним, в Минздраве анонсировали появление инфографики по распространению COVID-19.

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