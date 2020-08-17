В Украине количество госпитализированных с COVID-19 с мая возросло втрое - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С середины мая количество госпитализированных с COVID-19 в Украине возросло с 743 человек за неделю до 1991. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если на середину мая, то есть это была неделя где-то с 18 по 24 мая, количество госпитализированных с COVID-19 у нас в стране составляло где-то 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет 1991 человека - почти две тысячи. Вы видите, что почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются", - сказал Максим Степанов.
Он добавил, что госпитализируются пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни, или средней тяжести. Они нуждаются в кислородной терапии или реанимационных мероприятиях.
Напомним, в Минздраве анонсировали появление инфографики по распространению COVID-19.