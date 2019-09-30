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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні хочуть змінити військово-кадрову політику

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує максимально підняти професіоналізм особового складу шляхом впровадження нової військово-кадрової політики. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.

В Україні хочуть змінити військово-кадрову політику

"Ми максимально професіоналізуємо особовий склад та впровадимо нову військово-кадрову політику та систему управління військовою кар’єрою. Також будуть запроваджені євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців", - йдеться у програмі.

Окрему увагу планують приділити професійній підготовці, реформі сержантсько-старшинського складу та переходу військової освіти на програми, сумісні з освітніми закладами країн-партнерів.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.

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