В Україні хочуть змінити військово-кадрову політику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує максимально підняти професіоналізм особового складу шляхом впровадження нової військово-кадрової політики. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми максимально професіоналізуємо особовий склад та впровадимо нову військово-кадрову політику та систему управління військовою кар’єрою. Також будуть запроваджені євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців", - йдеться у програмі.
Окрему увагу планують приділити професійній підготовці, реформі сержантсько-старшинського складу та переходу військової освіти на програми, сумісні з освітніми закладами країн-партнерів.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.