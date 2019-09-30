В Украине хотят изменить военно-кадровую политику
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство планирует максимально поднять профессионализм личного состава путем внедрения новой военно-кадровой политики. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Мы максимально профессионализируем личный состав и внедрим новую военно-кадровою политику и систему управления военной карьерой. Также будут введены евроатлантические принципы и подходы к оценке служебной деятельности профессиональных военнослужащих", - говорится в программе.
Особое внимание планируется уделить профессиональной подготовке, реформе сержантско-старшинского состава и переходу военного образования на программы, совместимые с образовательными учреждениями стран-партнеров.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.