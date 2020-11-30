В Україні хочуть запровадити е-аудит для платників податків

Як повідомили у пресслужбі, документ розроблено на виконання пункту 2 умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги.

Метою Концепції є перехід до якісно нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи, додали у пресслужбі.

"Інструмент електронного аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу і з кожним роком він доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Цей файл є легким у використанні та призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу надасть можливості для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакцій) для податкових перевірок", - йдеться у повідомленні.

Результати такої обробки можуть бути використані для оперативного виправлення виявлених розбіжностей платниками податків або під час відбору платників податків для проведення податкової перевірки, наголосили у пресслужбі.

У відомстві також повідомили, що реалізація Концепції передбачена на період до 2027 року, яка відбуватиметься у три етапи:

Запровадження обов'язкового подання великими платниками податків на запит контролюючого органу під час проведення перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) та його аналіз за допомогою спеціалізованого програмного забезпеченням з використанням сучасних методик аудиту передбачається з 1 січня 2023 року.

Запровадження обов'язкового подання усіма великими платниками податків стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) передбачається з 1 січня 2025 року (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Запровадження обов'язкового подання усіма платниками ПДВ стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) може бути запроваджене не раніше 1 січня 2027 року (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Як повідомляв УНН, заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік сказав, що Україна прагне стати технологічним хабом Європи.