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В України хочуть вкрасти 100 млрд дол. - В.Гройсман

В України хочуть вкрасти 100 млрд дол. - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 18677 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через суди і газові оборудки у України хочуть вкрасти 100 млрд дол. Про це, відповідаючи на питання народних депутатів заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Від того, що була різниця в цінах на газ, дехто заробив міліарди і де з ким, кого ви (депутати -ред.) знаєте і поряд сидите, ділився щомісяця. Але ми втратили на різниці цін за цей час 53 млрд дол. Ви уявляєте, скільки грошей вимили з газових оборудок?", - сказав В.Гройсман.

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Він додав, що "через контракт, який був підписаний у 2009 році Прем'єр-міністром, забув як її прізвище, сьогодні в Стокгольмі Росія, агресор, нас судить по цьому контракту це ще більше 40 млрд дол. Якщо підсумували, у нашої країни хочуть вкрасти внаслідок таких бандитських дій 100 млрд дол. Це скільки бюджетів нашої країни? Це скільки пенсій українських громадян?".

Українські Національні Новини

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