В Украине хотят украсть 100 млрд долл. - В.Гройсман

“От того, что была разница в ценах на газ, некоторые заработали миллиарды и кое с кем, кого вы (депутаты — ред.) Знаете и рядом сидите, делился каждый месяц. Но мы потеряли на разнице цен за это время 53 млрд долл. Вы представляете, сколько денег вымыли из газовых сделок?”, — сказал В.Гройсман.

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Он добавил, что “из-за контракта, который был подписан в 2009 году Премьер-министром, забыл как ее фамилия сегодня в Стокгольме Россия, агрессор, нас судит по этому контракту это еще больше 40 млрд долл. Если подытожить, у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий 100 млрд долл. Это сколько бюджетов нашей страны? Это сколько пенсий украинских граждан?”.