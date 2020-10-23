В Україні хочуть створити центр реагування на порушення прав людини внаслідок агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні наразі працюють над створенням центру реагування на порушення прав людини, повязаних із протистоянням збройній агресії Російської Федерації. Про це сказав віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.
"Ми вже працюємо над пакетом законів про перехідний період, про відповідальність, амністію, конвалідацію документів, щодо ставлення до російського громадянства тощо… Одним із компонентів у наших планах є створення центру реагування на порушення прав людини", - сказав Резніков.
З його слів, згаданий центр "здійснюватиме моніторинг і систематизуватиме доказову базу щодо порушень для подальшої позивної діяльності, застосування санкцій тощо, і продовження юридичного відновлення і розвитку юридичного фронту, повязаного із протистоянням збройній агресії Російської Федерації".
Нагадаємо, зі слів віце-прем'єра Олексія Резнікова, головний сигнал українського законодавства про перехідний період і перехідне правосуддя полягає у тому, що люди, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.