В Украине хотят создать центр реагирования на нарушения прав человека в результате агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине работают над созданием центра реагирования на нарушения прав человека, связанных с противостоянием вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Мы уже работаем над пакетом законов о переходном периоде, об ответственности, амнистии, конвалидации документов, по отношению к российскому гражданству и так далее... Одним из компонентов в наших планах является создание центра реагирования на нарушения прав человека", - сказал Резников.
По его словам, упомянутый центр "будет осуществлять мониторинг и систематизировать доказательную базу о нарушениях для дальнейшей исковой деятельности, применению санкций и т.д., и продолжение юридического восстановления и развития юридического фронта, связанного с противостоянием вооруженной агрессии Российской Федерации".
Напомним, по словам вице-премьера Алексея Резникова, главный сигнал украинскому законодательству о переходном периоде и переходное правосудия заключается в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.