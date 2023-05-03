В Україні хочуть штрафувати за порушення правил запуску безпілотників: у Раді зробили перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу проекти законів щодо правил використання безпілотних літальних апаратів та відповідальність за порушення обмежень користувачами бортів. Ключові позиції оприлюднив у своєму телеграм-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Законопроект № 8186 встановлює адміністративну відповідальність за порушення дотримання порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, а саме:
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- порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотного повітряного судна;
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- внесення змін у конструкцію безпілотного повітряного судна та / або обладнання для дистанційного керування ним, спрямованих на приховування інформації про місцезнаходження безпілотного повітряного судна та / або його переміщення в повітряному просторі України під час польоту;
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- створення радіозавад та / або інших перешкод польотам безпілотних повітряних суден, що використовуються правоохоронними органами під час забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, протидії правопорушенням, охорони прав і свобод людини.
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За вказані правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі від шістдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (1020 - 6800грн), за повторне протягом року – від чотирьохсот до п’ятисот нмдг (6800 - 8500грн) із конфіскацією безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи.
Розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення за порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами БПС будуть уповноважені районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди, органи Національної поліції, Державної прикордонної служби (зміни до ст.ст. 221, 222, 222-1).
Ці пункти доповнили статтю 111 частинами шостою та сьомою, пояснив Тарас Мельничук. У першому читанні нововведення підтримали 232 народних депутати України.
Додамо
Крмі того, Рада прийняла за основу урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.
Законопроект № 8185 стосується правоохоронних структур та пропонує:
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- Заборонити будь-які польоти безпілотних літальних апаратів БПС над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Державної прикордонної служби України;
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- надати Службі безпеки України, її органам і співробітникам, військовослужбовцям Національної гвардії України, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.
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Зміни внесено до ст. 10 Закону України «Про Державний кордон України», ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України», ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національну гвардію України», ч. 4 ст. 42, ч. 3 ст. 45, ч. 4 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію»).
У першому читанні «за» проголосували – 239 народних депутатів України.
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