В Украине хотят штрафовать за нарушение правил запуска беспилотников: в Раде сделали первый шаг

Детали



Законопроект № 8186 устанавливает административную ответственность за нарушение соблюдения порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, а именно:



нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины при эксплуатации беспилотного воздушного судна;



внесение изменений в конструкцию беспилотного воздушного судна и / или оборудования для дистанционного управления им, направленных на сокрытие информации о местонахождении беспилотного воздушного судна и / или его перемещения в воздушном пространстве Украины во время полета;



создание радиопомех и / или других препятствий полетам беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами во время обеспечения безопасности, противодействию правонарушениям, охране прав и свобод человека.



За указанные правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от шестидесяти до четырехсот необлагаемых минимальных доходов граждан (1020 - 6800грн), за повторное в течение года – от четырехсот до пятисот нмдг (6800 - 8500грн) с конфискацией беспилотного воздушного судна и / или составных частей беспилотной авиационной системы.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами БПС будут уполномочены районные, районные в городе, городские или горрайонные суды, органы Национальной полиции, Государственной пограничной службы (изменения в ст.ст. 221, 222, 222-1).



Эти пункты дополнили статью 111 частями шестой и седьмой, пояснил Тарас Мельничук. Нововведение в первом чтении поддержали 232 народных депутата Украины.





Добавим

Кроме того, Рада приняла за основу правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию.



Законопроект № 8185 касается правоохранительных структур и предлагает:



Запретить любые полеты беспилотных летательных аппаратов БПС над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабинетом Министров Украины, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Государственной пограничной службы Украины;



предоставить Службе безопасности Украины, ее органам и сотрудникам, военнослужащим Национальной гвардии Украины, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в частности, путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.



Изменения внесены в ст. 10 Закона Украины «О Государственной границе Украины», ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 19 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», ч. 4 ст. 42, ч. 3 ст. 45, ч. 4 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции»).

В первом чтении «за» проголосовали 239 народных депутатов Украины.

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