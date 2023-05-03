В Украине хотят штрафовать за нарушение правил запуска беспилотников: в Раде сделали первый шаг

ukru
08:24 • 13668 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 46074 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107238 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 77696 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119455 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117240 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107583 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102153 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113069 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132982 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 53380 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 82651 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105419 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 27134 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 41200 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181857 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212437 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152747 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159069 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195348 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 92790 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107943 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124522 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159887 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166511 просмотра
Актуальное
В Украине хотят штрафовать за нарушение правил запуска беспилотников: в Раде сделали первый шаг

В Украине хотят штрафовать за нарушение правил запуска беспилотников: в Раде сделали первый шаг

Киев • УНН

 • 1376809 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада приняла за основу проекты о правилах использования беспилотных летательных аппаратов и ответственность за нарушение ограничений пользователями бортов. Ключевые позиции обнародовал в своем телеграмм-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН

Детали

Законопроект № 8186 устанавливает административную ответственность за нарушение соблюдения порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, а именно:

  • нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины при эксплуатации беспилотного воздушного судна;
  • внесение изменений в конструкцию беспилотного воздушного судна и / или оборудования для дистанционного управления им, направленных на сокрытие информации о местонахождении беспилотного воздушного судна и / или его перемещения в воздушном пространстве Украины во время полета;
  • создание радиопомех и / или других препятствий полетам беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами во время обеспечения безопасности, противодействию правонарушениям, охране прав и свобод человека.

За указанные правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от шестидесяти до четырехсот необлагаемых минимальных доходов граждан (1020 - 6800грн), за повторное в течение года – от четырехсот до пятисот нмдг (6800 - 8500грн) с конфискацией беспилотного воздушного судна и / или составных частей беспилотной авиационной системы.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами БПС будут уполномочены районные, районные в городе, городские или горрайонные суды, органы Национальной полиции, Государственной пограничной службы (изменения в ст.ст. 221, 222, 222-1).

Эти пункты дополнили статью 111 частями шестой и седьмой, пояснил Тарас Мельничук. Нововведение в первом чтении поддержали 232 народных депутата Украины.

Добавим

Кроме того, Рада приняла за основу правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию.


Законопроект № 8185 касается правоохранительных структур и предлагает:

  • Запретить любые полеты беспилотных летательных аппаратов БПС над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабинетом Министров Украины, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Государственной пограничной службы Украины;
  • предоставить Службе безопасности Украины, ее органам и сотрудникам, военнослужащим Национальной гвардии Украины, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в частности, путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна. 

Изменения внесены в ст. 10 Закона Украины «О Государственной границе Украины», ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 19 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», ч. 4 ст. 42, ч. 3 ст. 45, ч. 4 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции»).

В первом чтении «за» проголосовали 239 народных депутатов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого могут уволить с военной службы: Рада определила новое основание

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы