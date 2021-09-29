В Україні готуються до запуску земельних е-аукціонів: уряд ухвалив рішення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Незабаром в Україні на практиці почне діяти новий формат земельних торгів — електронний аукціон. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, інформує УНН.

Цитата

“Кабінет Міністрів України ухвалив проект постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними — оренди, суперфіцію, емфітевзису. Цей документ фіналізує всі технічні та правові питання, які були необхідні для запуску електронних аукціонів в Україні. І ми можемо констатувати, що земельні торги застарілого формату відійшли в історію”, — повідомив Лещенко.

Деталі

До слова, раніше учасникам потрібно було бути на торгах фізично. Інформація про такі аукціони завжди була малодоступною, їх проводили без реальної конкуренції, а вигравали “свої люди”. Відтепер участь в електронних аукціонах зможе взяти кожен, хто має доступ до Інтернету. Торги відбуватимуться на спеціальній платформі Prozorro, що належить до сфери управління Міністерства економіки, яке й буде відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

Як зауважив Лещенко, постановою передовсім регламентуються технічні вимоги до підготовки та проведення земельних аукціонів. Йдеться і про оприлюднення їх результатів, визначення розміру, порядку та строків сплати.

Також йдеться про порядок реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон, технічні вимоги до проведення повторних торгів, порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи відповідно до Земельного кодексу України.

Зокрема, у своєму Telegram Лещенко написав, що З точки зору реалізації земельної реформи електроні земельні аукціони — принципове питання для забезпечення прозорості.

“На наступному тижні в пакеті земельної реформи залишається прийняти законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів для малих фермерів. І це фактично ознаменує фіналізацію дорожньої карти законів земельної реформи”, — написав він.

Доповнення

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 травня ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. Рішення підтримало 272 народних депутати. Всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Довідково

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Станом на сьогодні укладено 22455 угод в рамках ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5072 нотаріусів. Всього заяв — 5696, із них погоджено 5029, в черзі на розгляд — 10, відмову отримали 657. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

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