В Украине готовятся к запуску земельных е-аукционов: правительство приняло решение

Цитата

“Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими — аренды, суперфицию, эмфитевзиса. Этот документ финализирует все технические и правовые вопросы, которые были необходимы для запуска электронных аукционов в Украине. И мы можем констатировать, что земельные торги устаревшего формата отошли в историю”, — сообщил Лещенко.

Детали

К слову, ранее участникам нужно было быть на торгах физически. Информация о таких аукционах всегда была малодоступной, проводимых без реальной конкуренции, а выигрывали “свои люди”. Отныне участие в электронных аукционах сможет принять каждый, кто имеет доступ к Интернету. Торги будут проходить на специальной платформе Prozorro, что относится к сфере управления Министерства экономики, которое и будет ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы.

Как заметил Лещенко, постановлением прежде регламентируются технические требования к подготовке и проведению земельных аукционов. Речь идет и об обнародовании их результатов, определении размера, порядка и сроков уплаты.

Также речь идет о порядке реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае продажи ее через электронный аукцион, технические требования к проведению повторных торгов, порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.

В частности, в своем Telegram Лещенко написал, что с точки зрения реализации земельной реформы электронные земельные аукционы — принципиальный вопрос для обеспечения прозрачности.

“На следующей неделе в пакете земельной реформы остается принять законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов для малых фермеров. И это фактически ознаменует финализации дорожной карты законов земельной реформы”, — написал он.

Дополнение

Верховная Рада на пленарном заседании 18 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. Решение поддержали 272 народных депутата. Всего к проекту закона было подано 776 предложений и поправок. Документ, в частности, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Справка

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

На сегодня заключено 22 455 сделок в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 5072 нотариусов. Всего заявлений — 5696, из них согласовано 5029, в очереди на рассмотрение — 10, отказ получили 657. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.