В Україні доступно вже сім електронних адмінпослуг у будівництві

Зазначена е-послуга стала вже сьомою у сфері будівництва, повідомив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, і відтепер українці зможуть як розпочати, так і завершити будівництво об’єктів І-ІІІ категорії в режимі он-лайн. Громадяни матимуть змогу подати таку е-декларацію у будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень через мережу Інтернет.

“У 2016 році майже 50 тис. об’єктів будівництва було введено в експлуатацію на підставі декларації. Однак, навіть користуючись спрощеним декларативним принципом, громадяни продовжують зіштовхуватися із певними незручностями при письмовому заповненні документів та витрачати час на поїздки до ЦНАПів. Е-сервіс унеможливлює подібні негативні чинники”, — зазначив Олексій Кудрявцев.

За його словами, завдяки сучасним інформаційним технологіям процедура подачі документів стає максимально прозорою та зручною. “Запровадження електронних послуг сприяє новій якості обслуговування громадян та бізнесу, прозорості діяльності інспекції та зменшенню корупційних ризиків”, — підкреслив Голова Держархбудінспекції.

Електронні послуги вже доступні через портал Держархбудінспекції e-dabi.gov.ua, а також на єдиному державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua. Електронні форми документів з автоматичною перевіркою та підказками максимально мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.

За рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного рішення. Результат надання електронної послуги направляється суб’єкту звернення також в електронній формі.

Такі нововведення дозволять заощадити час та зусилля і максимально мінімізують ризики будь-яких можливих зловживань.

Сьогодні впроваджено 7 електронних адміністративних послуг у будівництві:

• повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;

• декларація про початок виконання підготовчих робіт;

• повідомлення про початок будівельних робіт;

• декларація про початок будівельних робіт;

• подання документів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва;

• внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва;

• декларація про готовність об’єкта до експлуатації.

Нагадаємо, раніше найбільший столичний забудовник “Київміськбуд”, зазначив, що протягом 2016 року було проведено цілий ряд законодавчих змін які значно спростили ведення будівництва. Зокрема, мова йде про відкриття реєстрів нерухомості, зміна в процедурі реєстрації майнових прав, перегляд підходу до категорій складності будівництва це одні з головних змін в законодавстві, які спрощують роботу будівельних компаній і сприяють поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

Всі ці зміни, звичайно ж, спрощують життя забудовників, скорочують паперову тяганину, терміни отримання технічних умов та дозвільної документації. І разом з цим, нововведення дозволяють Україні піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business“, — вважають у “Київміськбуді”.