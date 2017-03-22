В Украине доступно уже семь электронных админуслуг в строительстве

Указанная е-услуга стала уже седьмой в сфере строительства, сообщил председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, и теперь украинцы смогут начать, так и завершить строительство объектов I-III категории в режиме он-лайн. Граждане смогут подать такую ​​е-декларацию в любое удобное время 24 часа в сутки 7 дней в неделю через Интернет.

"В 2016 году почти 50 тыс. объектов строительства было введено в эксплуатацию на основании декларации. Однако, даже пользуясь упрощенным декларативным принципом, граждане продолжают сталкиваться с определенными неудобствами при письменном заполнении документов и тратить время на поездки в ЦПАУ. Е-сервис исключает подобные негативные факторы ", - отметил Алексей Кудрявцев.

По его словам, благодаря современным информационным технологиям процедура подачи документов становится максимально прозрачной и удобной. "Введение электронных услуг способствует новому качеству обслуживания граждан и бизнеса, прозрачности деятельности инспекции и уменьшению коррупционных рисков", - подчеркнул Председатель Госархстройинспекции.

Электронные услуги уже доступны через портал Госархстройинспекции e-dabi.gov.ua, а также на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua. Электронные формы документов с автоматической проверкой и подсказками максимально минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.

За счет автоматизации значительно ускоряется процесс рассмотрения документов от субъектов обращения и принятия соответствующего решения. Результат предоставления электронной услуги направляется субъекту обращения также в электронной форме.

Такие нововведения позволят сэкономить время и усилия и максимально минимизируют риски любых возможных злоупотреблений.

Сегодня введены 7 электронных административных услуг в строительстве:

• уведомления о начале выполнения подготовительных работ;

• декларация о начале выполнения подготовительных работ;

• сообщение о начале строительных работ;

• декларация о начале строительных работ;

• представление документов для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по строительству;

• внесение изменений в перечень видов работ осуществления хозяйственной деятельности по строительству;

• декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Напомним, ранее крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой", отметил, что в 2016 году был проведен целый ряд законодательных изменений, которые значительно упростили ведение строительства. В частности, речь идет об открытии реестров недвижимости, изменение в процедуре регистрации имущественных прав, пересмотр подхода к категориям сложности строительства это одни из главных изменений в законодательстве, которые упрощают работу строительных компаний и способствуют улучшению бизнес-климата в Украине.

Все эти изменения, конечно же, упрощают жизнь застройщиков, сокращают бумажную волокиту, сроки получения технических условий и разрешительной документации. И вместе с этим, нововведения позволяют Украине подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business ", - считают в " Киевгорстрое ".