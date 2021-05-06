В Україні дощитиме до кінця тижня - синоптики

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Дощова погода по Україні збережеться до кінця поточного тижня, однак, 9 травня на більшості території все-таки опадів не очікується. Температура повітря триматиметься вдень поблизу позначки у 20 градусів тепла, тоді як вночі місцями заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 7 травня по країні мінлива хмарність. Вночі на Харківщині та Луганщині, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 14-19°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Мінлива хмарність збережеться і 8-9 травня.

При цьому 8 травня короткочасні дощі, окремі грози, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом, вночі на південному сході, вдень у західних та більшості північних областей без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 15-20°. А 9 травня в Україні без опадів, лише у східний частині часом дощ; температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних, більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-4°, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 21°. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 8 травня у західних, вдень і в північних, 9 травня у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода на початок наступного тижня

На початку наступного тижня, 10-11 травня, по Україні без опадів, лише у східній частині невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 3-9° тепла; вдень 14-19°, у західних, 11 травня і в північних областях 18-23°, у східних областях, 11 травня і в Приазов'ї та Криму 10-15°.

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