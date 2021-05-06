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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 77531 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185551 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187335 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272145 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314927 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157133 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142937 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

Киев  •  УНН

 • 20303 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Дождливая погода по Украине сохранится до конца текущей недели, однако, 9 мая на большей части территории все-таки осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться днем вблизи отметки в 20 градусов тепла, тогда как ночью местами заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 мая по стране переменная облачность. Ночью в Харьковской и Луганской облатях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), днем 14-19°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

Переменная облачность сохранится и 8-9 мая.

При этом 8 мая кратковременные дожди, грозы, на высокогорье Карпат с мокрым снегом, ночью на юго-востоке, днем в западных и большинстве северных областей без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла (в Карпатах около 0°), днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 15-20°. А 9 мая в Украине без осадков, лишь в восточной части временами дождь; температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 21°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 8 мая в западных, днем и в северных, 9 мая в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода на начало следующей недели

В начале следующей недели, 10-11 мая, по Украине без осадков, лишь в восточной части небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 14-19°, в западных, 11 мая и в северных областях 18-23°, в восточных областях, 11 мая и в Приазовье и Крыму 10-15°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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