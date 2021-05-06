В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Дождливая погода по Украине сохранится до конца текущей недели, однако, 9 мая на большей части территории все-таки осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться днем вблизи отметки в 20 градусов тепла, тогда как ночью местами заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 7 мая по стране переменная облачность. Ночью в Харьковской и Луганской облатях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), днем 14-19°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 17-22°.
Переменная облачность сохранится и 8-9 мая.
При этом 8 мая кратковременные дожди, грозы, на высокогорье Карпат с мокрым снегом, ночью на юго-востоке, днем в западных и большинстве северных областей без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла (в Карпатах около 0°), днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 15-20°. А 9 мая в Украине без осадков, лишь в восточной части временами дождь; температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 21°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 8 мая в западных, днем и в северных, 9 мая в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Погода на начало следующей недели
В начале следующей недели, 10-11 мая, по Украине без осадков, лишь в восточной части небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 14-19°, в западных, 11 мая и в северных областях 18-23°, в восточных областях, 11 мая и в Приазовье и Крыму 10-15°.