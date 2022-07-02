В Україні дощі чергуватимуться зі спекою - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Наступний понеділок буде бездощовим, а вже у вівторок очікуються опади, місцями навіть град та шквали, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 липня та вдень 5 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території, 4 липня в Україні без опадів.
Температура вночі 14-19°, найближчої ночі у північній частині місцями 10-13°; вдень 29-35°, у західних областях 24-30°, на Закарпатті до 33°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16°, вдень 29-33°.