В Украине дожди будут чередоваться с жарой - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Следующий понедельник будет бездождевым, а уже во вторник ожидаются осадки, местами даже град и шквалы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 3 июля и днем 5 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории, 4 июля в Украине без осадков.
Температура ночью 14-19°, ближайшей ночью в северной части местами 10-13°; днем 29-35°, в западных областях 24-30°, на Закарпатье до 33°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 13-16°, днем 29-33°.