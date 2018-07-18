В Україні дорожчають хліб і горілка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. З початку року в Україні подорожчав певний перелік продуктів харчування та алкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, зросли ціни на хліб — в середньому на 60 коп. за буханку. Станом на червень поточного року буханку хліба пшеничного з борошна вищого сорту можна купити в середньому за 13,5 грн, буханку хліба пшеничного з борошна першого сорту — за 10,7 грн, буханку хліба житнього, житньо-пшеничного — за 11,3 грн.
Також подорожчало масло вершкове на 52 коп. до 36,4 грн за 200 грам продукту, крупи ячні — на 58 коп. до 10,4 грн за кг, ковбаси варені першого сорту — на 4,07 грн до 86,6 грн за кг, олія соняшникова — на 26 коп. до 34,4 грн за літр.
Разом з цим, в Україні з початку року подорожчали алкогольні напої. Зокрема, пляшка пива вітчизняних марок об’ємом 0,5 літрів подорожчала на 73 коп. до 14,51 грн.
Пляшка вина об’ємом 0,75 л виросла в ціні на 1,6 грн — до 60,41 грн, пляшка горілки об’ємом 0,5 л — на 87 коп. до 81,93 грн.
Як розповів УНН економіст Олександр Охріменко, алкоголь в Україні буде дорожчати ще 8 років поспіль, тому як Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС підвищувати акцизи на спиртне.
Також нагадаємо, що в Європі якісний алкоголь доступнішим, ніж в Україні. Причина — у дисбалансі між податковим навантаженням на виробника і реальними доходами українців.
Як раніше повідомила УНН голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна, недоступність легального алкоголю для українців зумовлена високою податковою складовою.
“Непродумана податкова політика провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю. Легального виробника податкове навантаження просто знищує. В останні роки легальне виробництво в середньому скорочується на 20% щорічно, і все менше людей можуть дозволити собі купувати якісний алкоголь”, — пояснила вона.