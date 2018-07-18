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В Украине дорожают хлеб и водка

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КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала года в Украине подорожал определенный перечень продуктов питания и алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, выросли цены на хлеб — в среднем на 60 коп. за буханку. По состоянию на июнь текущего года буханку хлеба пшеничного из муки высшего сорта можно купить в среднем за 13,5 грн, буханку хлеба пшеничного из муки первого сорта — за 10,7 грн, буханку хлеба ржаного, ржано-пшеничного — за 11,3 грн.

Также подорожало масло сливочное на 52 коп. до 36,4 грн за 200 грамм продукта, крупы ячневые — на 58 коп. до 10,4 грн за кг, колбасы вареные первого сорта — на 4,07 грн до 86,6 грн за кг, масло подсолнечное — на 26 коп. до 34,4 грн за литр.

Вместе с этим, в Украине с начала года подорожали алкогольные напитки. В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров подорожала на 73 коп. до 14,51 грн.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 1,6 грн — до 60,41 грн, бутылка водки объемом 0,5 л — на 87 коп. до 81,93 грн.

Как рассказал УНН экономист Александр Охрименко, алкоголь в Украине будет дорожать еще 8 лет к ряду, потому как Украина взяла на себя обязательства перед ЕС повышать акцизы на спиртное.

Также напомним, что в Европе качественный алкоголь доступнее, чем в Украине. Причина — в дисбалансе между налоговой нагрузкой на производителя и реальными доходами украинцев.

Как ранее сообщила УНН глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина, недоступность легального алкоголя для украинцев обусловлена высокой налоговой составляющей.

“Непродуманная налоговая политика провоцирует покупателя на экономию, а значит — на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. В последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, и все меньше людей могут позволить себе покупать качественный алкоголь”, — пояснила она.

Украинские Национальные Новости

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