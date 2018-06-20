В Україні до п'ятниці утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні 20-22 червня, за даними синоптиків, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 20-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, 21-22 червня і у Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Додамо, як повідомляють рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, як наголосили у відомстві, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Нагадаємо, на Запоріжжі згоріло майже 100 га пшеничного поля.