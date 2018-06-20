В Украине до пятницы сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине 20-22 июня, по данным синоптиков, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как сообщают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Как отметили в ведомстве, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности.
Напомним, на Запорожье сгорело почти 100 га пшеничного поля.