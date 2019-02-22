В Україні до літа планують відновити роботу шести газових свердловин

КИЇВ. 22 лютого. УНН. До кінця травня в Україні планують повернути в роботу чотири газові свердловини на старих родовищах, на додачу до двох на Чутівському та Машівському родовищах, також повернутих в роботу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.