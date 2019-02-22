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В Україні до літа планують відновити роботу шести газових свердловин

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. До кінця травня в Україні планують повернути в роботу чотири газові свердловини на старих родовищах, на додачу до двох на Чутівському та Машівському родовищах, також повернутих в роботу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

"В умовах критичної нестачі нових ліцензій, "Укргазвидобування" робить все, щоб збільшити видобуток газу на старих родовищах", - повідомив він.

З його слів, завдяки технології забурювання бічних стовбурів вже повернуто в роботу дві свердловини на Чутівському та Машівському родовищах. "Середня продуктивність кожної з них – 70 тис. куб. м газу на добу, надалі ми проведемо операції з інтенсифікації, які дозволять ще підняти цю цифру", - додав він.

Коболєв додав, що завдяки технології ЗБС запуск свердловини в роботу обходиться вчетверо дешевше, ніж при бурінні "з нуля".

"До кінця травня плануємо за рахунок забурювання бічних стовбурів повернути до життя ще 4 свердловини", - зазначив голова "Нафтогазу".

"Робимо все можливе на старих родовищах і з нетерпінням чекаємо розблокування ситуації з видачею нових ліцензій – без цього досягти енергетичної незалежності не вдасться", - резюмував він.

Нагадаємо, "Укргазвидобування" провалила план видобутку газу.

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