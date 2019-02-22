В Украине к лету планируют возобновить работу шести газовых скважин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. До конца мая в Украине планируют вернуть в работу четыре газовые скважины на старых месторождениях, в дополнение к двум на Чутовском и Машивском месторождениях, также возвращенных в работу. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.
"В условиях критической нехватки новых лицензий, "Укргаздобыча" делает все, чтобы увеличить добычу газа на старых месторождениях", - сообщил он.
По его словам, благодаря технологии забуривания боковых стволов уже возвращено в работу две скважины на Чутовском и Машивском месторождениях. "Средняя производительность каждой из них - 70 тыс. куб. м газа в сутки, в дальнейшем мы проведем операции по интенсификации, которые позволят еще поднять эту цифру", - добавил он.
Коболев добавил, что благодаря технологии ЗБС запуск скважины в работу обходится в четыре раза дешевле, чем при бурении "с нуля".
"До конца мая планируем за счет забуривания боковых стволов вернуть к жизни еще 4 скважины", - отметил глава "Нафтогаза".
"Делаем все возможное на старых месторождениях и с нетерпением ждем разблокирования ситуации с выдачей новых лицензий - без этого достичь энергетической независимости не удастся", - резюмировал он.
Напомним, "Укргаздобыча" провалила план добычи газа.