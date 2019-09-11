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В Україні до кінця року планують відкрити понад 50 нових дитсадочків

В Україні до кінця року планують відкрити понад 50 нових дитсадочків

Київ • УНН

 • 22328 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні планується ввести в дію до кінця цього року понад 50 дитячих садочків. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.

В Україні планується введення в дію до кінця 2019 року 55 приміщень закладів дошкільної освіти на 5 683 місць. Загалом, у 2019 році заплановано будівництво 76 закладів дошкільної освіти на 7 618 місць. Станом на 1 серпня цього року в Україні вже введено в дію 18 садочків на 1 150 місць.

Так, за інформацією МОН, найбільше садочків планується вести в дію у Дніпропетровській області – 11 садочків на 1 310 місць. У Київській області – 6 на 940 місць. Також, до кінця поточного року по 5 садочків планується ввести у Житомирській області на 135 місць, Львівській області на 513 місць та Києві на 670 місць.

Нагадаємо, в Україні цього року планують утеплити стіни у 422 школах.

Як повідомляв УНН, в українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень.

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