В Україні до кінця року планують відкрити понад 50 нових дитсадочків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні планується ввести в дію до кінця цього року понад 50 дитячих садочків. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.
В Україні планується введення в дію до кінця 2019 року 55 приміщень закладів дошкільної освіти на 5 683 місць. Загалом, у 2019 році заплановано будівництво 76 закладів дошкільної освіти на 7 618 місць. Станом на 1 серпня цього року в Україні вже введено в дію 18 садочків на 1 150 місць.
Так, за інформацією МОН, найбільше садочків планується вести в дію у Дніпропетровській області – 11 садочків на 1 310 місць. У Київській області – 6 на 940 місць. Також, до кінця поточного року по 5 садочків планується ввести у Житомирській області на 135 місць, Львівській області на 513 місць та Києві на 670 місць.
Нагадаємо, в Україні цього року планують утеплити стіни у 422 школах.
Як повідомляв УНН, в українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень.