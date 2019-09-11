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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108765 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 112162 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118287 просмотра

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В Украине до конца года планируют открыть более 50 новых детсадов

В Украине до конца года планируют открыть более 50 новых детсадов

Киев  •  УНН

 • 22312 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине планируется ввести в действие до конца этого года более 50 детских садов. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в пресс-службе МОН.

В Украине планируется введение в дейстиве до конца 2019 года 55 помещений учреждений дошкольного образования на 5683 мест. В общем, в 2019 году запланировано строительство 76 учреждений дошкольного образования на 7618 мест. По состоянию на 1 августа этого года в Украине уже введено в действие 18 детсадов на 1150 мест.

Так, по информации МОН, больше всего детсадов планируется вести в действие в Днепропетровской области - 11 садов на 1310 мест. В Киевской области - 6 на 940 мест. Также, до конца текущего года до 5 детсадов планируется ввести в Житомирской области на 135 мест, Львовской области на 513 мест и Киеве на 670 мест.

Напомним, в Украине в этом году планируют утеплить стены в 422 школах.

Как сообщал УНН, в украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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