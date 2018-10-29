В Україні до 31 жовтня триватиме надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українців попередили про стан надзвичайної пожежонебезпеки упродовж 29-31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на УкрГідрометцентр.
"Увага! Попередження про пожежну небезпеку на території України. За даними УкрГідрометцентру, 29-31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
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У Київській області 29-31 жовтня у південних, східних районах та в районі Фастова утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Також 29-31 жовтня у центральних (крім Полтавської) та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні до кінця тижня збережеться тепла осіння погода. Крім того, у цей час спостерігатиметься погіршення самопочуття. Так, до 2 листопада люди можуть відчувати помірне теплонавантаження.