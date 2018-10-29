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В Украине до 31 октября сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Украине до 31 октября сохранится чрезвычайная пожароопасность

Киев  •  УНН

 • 8130 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинцев предупредили о состоянии чрезвычайной пожароопасности в течение 29-31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УкрГидрометцентр.

“Внимание! Предупреждение о пожарной опасности на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 29-31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении.

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В Киевской области 29-31 октября в южных, восточных районах и в районе Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также 29-31 октября в центральных (кроме Полтавской) и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине до конца недели продлится теплая осенняя погода. Кроме того, в настоящее время будет наблюдаться ухудшение самочувствия. Так, до 2 ноября люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку.

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