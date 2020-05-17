В Україні днями очікують дощі, грози і похолодання – синоптики

“18 та 20 травня на більшій частині території країни короткочасні дощі, окремі грози, у вівторок переважно без опадів. Завтра в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с”, — повідомили синоптики.

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За даними Укргідрометцентру, температура вночі 3-9° тепла, на півдні, завтра й на сході, 20 травня в Україні 7-13°; вдень 14-20°, на півдні, Закарпатті й Прикарпатті 18-24°, 20 травня повсюди зниження денної температури на 3-5°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.