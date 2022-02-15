Депутатам хочуть заборонити виїжджати з України під час воєнного стану: у ВР готують законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Верховній Раді готують законопроект, згідно з яким представникам влади заборонять виїзд із України. Про це у своєму Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу", представниця ВР у КСУ Ольга Совгиря, пише УНН.
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“На реєстрації в парламенті знаходиться проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану”, - повідомила Совгиря.
Деталі
У законопроекті пропонують на період воєнного стану обмежити виїзд з України:
- народним депутатам;
- членам КМУ, урядовцям;
- головам ОДА, РДА;
- державним службовцям категорії «А»;
- керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;
- керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.
Додамо
Верховна Рада сьогодні зібралася на перше пленарне засідання після двох тижнів роботи в комітетах. В сесійній залі зареєструвалися 216 нардепів з 423.
Як інформував секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, станом на вечір 14 лютого, 23 народних депутати України перебувають за кордоном.
Раніше з’явилася неофіційна інформація про те, що нардепам з фракції "Слуга народу" заборонили виїзд з країни на тлі ескалації агресії з боку Росії та загрози вторгнення.