Депутати передумали рятувати країну: на пленарне засідання ВР зареєструвалося 216 нардепів з 423
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада зібралася на перше пленарне засідання після двох тижнів роботи в комітетах. В сесійній залі зареєструвалися 216 нардепів, передає кореспондент УНН.
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Засідання розпочалося о 10 годині з реєстрації нардепів з 423 нардепів (фактичний склад ВР) у залі зареєструвалося 216.
Глава парламенту оголосив засідання парламенту відкритим.
Очікується, що сьогодні нардепи мають ухвалити порядок денний поточної 7 сесії.
У порядку ж денному на сьогоднішнє пленарне засідання першим питанням стоїть питання посилення відповідальності за антисемітизм.
Нагадаємо
Вчора, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради закликав усіх голів фракцій та груп забезпечити присутність нардепів на пленарному засіданні.
Водночас у ЗМІ, з’явилася інформація про виїзд окремих нардепів з країни на тлі загострення агресії з боку РФ. За інформацією секретаря РНБО станом на 14 лютого закордоном перебувало 23 нардепи. Крім того, ще орієнтовно 20 нардепів, за інформацією спікера парламенту, хворіють на коронавірус.