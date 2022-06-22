В Україні деокуповано вже 1026 населених пунктів – ОП

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"Звільнено 1026 населених пункти. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях", – повідомив Тимошенко.

Деталі

За його словами, продовжується підготовка "фаст рекавері план" – це план зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок вторгнення рф.

Доповнення

Станом на 3 червня з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.