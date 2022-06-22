В Україні деокуповано вже 1026 населених пунктів – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. ЗСУ звільнили від російських загарбників вже 1026 населених пунктів України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, пише УНН.
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"Звільнено 1026 населених пункти. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях", – повідомив Тимошенко.
Деталі
За його словами, продовжується підготовка "фаст рекавері план" – це план зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок вторгнення рф.
Доповнення
Станом на 3 червня з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.