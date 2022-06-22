В Украине деоккупировано уже 1026 населенных пунктов – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. ВСУ освободили от российских захватчиков уже 1026 населенных пунктов Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, пишет УНН.
Цитата
"Освобождено 1026 населенных пункта. Идет восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях", – сообщил Тимошенко.
Детали
По его словам, продолжается подготовка "фаст рекавери план" – это план по быстрому восстановлению жилищ людей, школ, садов, медицинских учреждений, которые были разрушены в результате вторжения рф.
Дополнение
По состоянию на 3 июня с начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских.