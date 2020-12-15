В Україні через негоду знеструмлено 234 населених пунктів у трьох областях

“Станом на 7 годину 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пунктів у 3-х областях, а саме: Чернігівська — 204, Сумська — 23 та Київська — 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.