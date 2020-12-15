В Украине из-за непогоды обесточены 234 населенных пунктов в трех областях

“По состоянию на 7 часов 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в 3-х областях, а именно: Черниговская — 204, Сумская — 23 и Киевская — 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.