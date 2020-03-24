В Україні через карантин зменшилася кількість хворих на ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У зв'язку з запровадженням карантину в Україні відмічають позитивну динаміку зменшення кількості хворих на ГРВІ. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання. І ми відмічаємо позитивну динаміку, відмічаємо зменшення кількості грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати позитивний ефект", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні сьогодні підтверджено 13 нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області, відтак в Україні вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.