В Украине из-за карантина уменьшилось количество больных ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В связи с введением карантина в Украине отмечают положительную динамику уменьшения количества больных ОРВИ. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. И мы отмечаем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать положительный эффект", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.