В Україні через COVID-19 почали діяти нові карантинні зони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Відсьогодні в Україні через високий рівень захворюваності на COVID-19 до "червоної" карантинної зони віднесені ряд регіонів України, повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.
У “червоних” епідемічних зонах будуть закриті школи, кінотеатри, ТРЦ. Кафе та ресторани будуть працювати лише на виніс. Обмежень зазнає робота громадського транспорту.
Так, з 7 вересня до “червоної” карантинної зони віднесені такі населені пункти та такі регіони України:
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- Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської обл.;
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- Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської обл.;
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- Дубно та Костопільський район Рівненської обл.;
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- Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської обл.;
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- Великобурлуцький район Харківської обл.;
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- Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької обл.;
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- Бобровицький район Чернігівської обл.
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Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 27 млн, померли понад 881 тис. людей. В Україні кілька днів поспіль фіксується антирекорд приросту нових випадків коронавіруса.