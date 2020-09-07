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В Україні через COVID-19 почали діяти нові карантинні зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Відсьогодні в Україні через високий рівень захворюваності на COVID-19 до "червоної" карантинної зони віднесені ряд регіонів України, повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні через COVID-19 почали діяти нові карантинні зони

У “червоних” епідемічних зонах будуть закриті школи, кінотеатри, ТРЦ. Кафе та ресторани будуть працювати лише на виніс. Обмежень зазнає робота громадського транспорту.

Так, з 7 вересня до “червоної” карантинної зони віднесені такі населені пункти та такі регіони України:

  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської обл.;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської обл.;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської обл.;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської обл.;
  • Великобурлуцький район Харківської обл.;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької обл.;
  • Бобровицький район Чернігівської обл.

Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 27 млн, померли понад 881 тис. людей. В Україні кілька днів поспіль фіксується антирекорд приросту нових випадків коронавіруса.

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