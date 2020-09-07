В Україні через COVID-19 почали діяти нові карантинні зони

У “червоних” епідемічних зонах будуть закриті школи, кінотеатри, ТРЦ. Кафе та ресторани будуть працювати лише на виніс. Обмежень зазнає робота громадського транспорту.

Так, з 7 вересня до “червоної” карантинної зони віднесені такі населені пункти та такі регіони України:



Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської обл.;



Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської обл.;



Дубно та Костопільський район Рівненської обл.;



Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської обл.;



Великобурлуцький район Харківської обл.;



Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької обл.;



Бобровицький район Чернігівської обл.



Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 27 млн, померли понад 881 тис. людей. В Україні кілька днів поспіль фіксується антирекорд приросту нових випадків коронавіруса.