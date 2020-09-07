В Украине из-за COVID-19 начали действовать новые карантинные зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 к "красной" карантинной зоны отнесены ряд регионов Украины, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
В "красных" эпидемических зонах будут закрыты школы, кинотеатры, ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. Ограничения коснуться работы общественного транспорта.
Так, с 7 сентября к "красной" карантинной зоне отнесены населенные пункты и такие регионы Украины:
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- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл.;
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- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской обл.;
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- Дубно и Костопольский район Ровенской обл.;
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- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской обл.;
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- Великобурлукский район Харьковской обл.;
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- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой обл.;
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- Бобровицкий район Черниговской обл.
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Как сообщал УНН, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире приближается к 27 млн, умерли более 881 тыс. человек. В Украине несколько дней подряд фиксируется антирекорд прироста новых случаев коронавируса.