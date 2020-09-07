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Пандемія: в світі число інфікованих COVID-19 наближається до 27 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 27 млн, померли понад 881 тис. людей. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.

Пандемія: в світі число інфікованих COVID-19 наближається до 27 млн

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 26 981 755, померло 881 325 людей, одужали 18 040 720. Найбільше випадків зараження зафіксовано у США – 6 275 386. На другому місці Бразилія – 4 123 000 зареєстрованих випадків COVID-19. На третьому місці за кількістю інфікованих Індія – 4 113 811 випадків коронавірусної інфекції.

У Росії, яка на четвертому місці, зареєстровано 1 022 228 випадків COVID-19, померли понад 17 тисяч людей, одужали понад 838 тисяч осіб.

Нагадаємо, респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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