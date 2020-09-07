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Пандемия: в мире число инфицированных COVID-19 приближается к 27 млн

Киев • УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире приближается к 27 млн, умерли более 881 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Пандемия: в мире число инфицированных COVID-19 приближается к 27 млн

По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 26 981 755, умерло 881 325 человек, выздоровели 18 040 720. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 6 275 386. На втором месте Бразилия — 4 123 000 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия — 4 113 811 случаев коронавирусной инфекции.

В России, которая на четвертом месте, зарегистрировано 1 022 228 случаев COVID-19, умерли более 17 тыс. человек выздоровели более 838 тыс. людей.

Напомним, респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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