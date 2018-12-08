В Україні близько 3 млн одиниць нелегальної нарізної зброї - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні перебуває в незаконному обігу близько 3 млн одиниць нарізної зброї. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“За оцінками МВС, в країні близько 3 млн нелегальної нарізної зброї. Це колосальний виклик для всієї системи”, — сказав Генпрокурор.
Водночас, у цих умовах, за його словами, прокуратура разом з поліцією змогла передати до суду понад 3 тис. підозрюваних у вбивстві, понад 200 тис. підозрюваних у крадіжках, понад 17 тис. підозрюваних у грабежах тощо.
Раніше заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.