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В Україні близько 3 млн одиниць нелегальної нарізної зброї - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні перебуває в незаконному обігу близько 3 млн одиниць нарізної зброї. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

В Україні близько 3 млн одиниць нелегальної нарізної зброї - Луценко

“За оцінками МВС, в країні близько 3 млн нелегальної нарізної зброї. Це колосальний виклик для всієї системи”, — сказав Генпрокурор.

Водночас, у цих умовах, за його словами, прокуратура разом з поліцією змогла передати до суду понад 3 тис. підозрюваних у вбивстві, понад 200 тис. підозрюваних у крадіжках, понад 17 тис. підозрюваних у грабежах тощо.

Раніше заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.

Українські Національні Новини

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