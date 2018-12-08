В Украине около 3 млн единиц нелегального нарезного оружия - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине находится в незаконном обороте около 3 млн единиц нарезного оружия. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"По оценкам МВД, в стране около 3 млн нелегального нарезного оружия. Это колоссальный вызов для всей системы", - сказал генпрокурор.
В то же время, в этих условиях, по его словам, прокуратура вместе с полицией смогла передать в суд более 3 тыс. подозреваемых в убийстве, более 200 тыс. подозреваемых в кражах, более 17 тыс. подозреваемых в грабежах и тому подобное.
Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, которое, по его убеждению, завезенно из зоны боевых действий на Донбассе.