В Україні безробітних жінок більше, ніж чоловіків — Центр зайнятості

"Станом на 03 серпня статус безробітного мають 506 тисяч українців (у тому числі – з початку дії карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб)", - йдеться в повідомленні.

За даними центру зайнятості, серед безробітних:



за статтю: чоловіки – 211 тис. (або 42%), жінки – 295 тис. осіб (58%);



за віковими групами: 31% - до 35 років; 29% – від 35 до 45 років; 26% – від 45 до 55 років, 14% – у віці понад 55 років;



за освітою: 51% - вища освіта, 32% - професійно-технічна освіта, 17% – загальна середня освіта.



Допомогу по безробіттю, як зазначено, станом на сьогодні (3 серпня - ред.) отримують 426 тисяч осіб.

Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.