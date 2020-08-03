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В Україні безробітних жінок більше, ніж чоловіків — Центр зайнятості

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Станом на 3 серпня статус безробітного мають 506 тисяч українців. Серед безробітних - 42% - це чоловіки та 58% - жінки. Про це повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості, передає УНН.

"Станом на 03 серпня статус безробітного мають 506 тисяч українців (у тому числі – з початку дії карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб)", - йдеться в повідомленні.

За даними центру зайнятості, серед безробітних:

  • за статтю: чоловіки – 211 тис. (або 42%), жінки – 295 тис. осіб (58%);
  • за віковими групами: 31% - до 35 років; 29% – від 35 до 45 років; 26% – від 45 до 55 років, 14% – у віці понад 55 років;
  • за освітою: 51% - вища освіта, 32% - професійно-технічна освіта, 17% – загальна середня освіта.

Допомогу по безробіттю, як зазначено, станом на сьогодні (3 серпня - ред.) отримують 426 тисяч осіб.

Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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