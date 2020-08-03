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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103823 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113223 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118114 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152488 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117331 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142879 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104549 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102329 просмотра

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В Украине безработных женщин больше, чем мужчин — Центр занятости

В Украине безработных женщин больше, чем мужчин — Центр занятости

Киев  •  УНН

 • 26123 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев. Среди безработных - 42% - это мужчины и 58% - женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.

"По состоянию на 03 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

По данным центра занятости, среди безработных:

  • по полу: мужчины - 211 тыс. (или 42%), женщины - 295 тыс. человек (58%);
  • по возрастным группам: 31% - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет;
  • по образованию: 51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.

Пособие по безработице, как указано, по состоянию на сегодня (3 августа - ред.) получают 426 тысяч человек.

Напомним, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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