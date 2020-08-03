В Украине безработных женщин больше, чем мужчин — Центр занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев. Среди безработных - 42% - это мужчины и 58% - женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.
"По состоянию на 03 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)", - говорится в сообщении.
По данным центра занятости, среди безработных:
-
- по полу: мужчины - 211 тыс. (или 42%), женщины - 295 тыс. человек (58%);
-
- по возрастным группам: 31% - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет;
-
- по образованию: 51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.
-
Пособие по безработице, как указано, по состоянию на сегодня (3 августа - ред.) получают 426 тысяч человек.
Напомним, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.