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В Україні арештували один з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Наразі активи, вартістю близько 700 млн грн,  арештовано. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України і додали, що бенефіціарними власниками логістичного центру є громадяни російської федерації, передає УНН.

В Україні арештували один з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн

Деталі

Як повідомили у БЕБ, за результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.

Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн, зазначили у Бюро.

Цитата

"У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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