В Украине арестован один из крупнейших логистических центров, принадлежащий россиянам: стоимость активов около 700 млн грн

Детали

Как сообщили в БЭБ, по результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия, детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации учредителей.

Граждане российской федерации по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн, отметили в Бюро.

Цитата

"В рамках досудебного расследования, арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом - 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), которые зарегистрированы за ним. Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн", - говорится в сообщении.

Добавим

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БЭБ передало в АРМА имущество россиянина на 350 млн грн