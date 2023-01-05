В Украине арестован один из крупнейших логистических центров, принадлежащий россиянам: стоимость активов около 700 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн. В настоящее время активы, стоимостью около 700 млн грн, арестованы. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины и добавили, что бенефициарными владельцами логистического центра являются граждане российской федерации, передает УНН.
Детали
Как сообщили в БЭБ, по результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия, детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации учредителей.
Граждане российской федерации по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн, отметили в Бюро.
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"В рамках досудебного расследования, арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом - 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), которые зарегистрированы за ним. Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн", - говорится в сообщении.
Добавим
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
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