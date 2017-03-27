В Україні акцизи на горілчані вироби витісняють з ринку легальних виробників — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Високі акцизи на горілчані вироби провокують збільшення тіньового сегменту ринку, витісняючи легальних виробників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, передає УНН.
“Акциз і надалі тисне всіх легальних виробників. Дива не сталося. Зазвичай, знаючи заздалегідь, більше ніж за два місяці, про зростання акцизу, виробники спиртовмісних напоїв вантажили дистриб’юторів під зав’язку, щоб по максимуму реалізувати продукцію за старими ставками.
Мабуть, в цьому році склади вже були під зав’язку, і прийняти великі партії дистриб’ютори і роздріб були не здатні. "Тіньовики" розвиваються. А той калькулятор в Мінфіні, який нарахував зростання надходжень до бюджету, нехай відповість — і де вони?”, — написав І.Товкач.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.
Як повідомляв УНН, за даними Держстату, Україна у лютому скоротила виробництво горілки майже на третину.