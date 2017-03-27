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В Украине акцизы на водочные изделия вытесняют с рынка легальных производителей - эксперт

В Украине акцизы на водочные изделия вытесняют с рынка легальных производителей - эксперт

Киев • УНН

 • 9276 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Высокие акцизы на водочные изделия провоцируют увеличение теневого сегмента рынка, вытесняя легальных производителей. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Толкач, передает УНН.

"Акциз и в дальнейшем давит всех легальных производителей. Чуда не произошло. Обычно, зная заранее, больше чем за два месяца, о росте акциза, производители спиртосодержащих напитков грузили дистрибьюторов под завязку, чтобы по максимуму реализовать продукцию по старым ставкам.

Видимо, в этом году склады уже были под завязку, и принять большие партии дистрибьюторы и розница были не способны. "Теневики" развиваются. А тот калькулятор в Минфине, который насчитал рост поступлений в бюджет, пусть ответит - и где они?", - написал И.Товкач.

Напомним, как сообщал УНН, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Как сообщал УНН, по данным Госстата, Украина в феврале сократила производство водки почти на треть.

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