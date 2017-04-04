В Україні 99% підприємств є представниками малого і середнього бізнесу - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні 99% підприємств є представниками малого та середнього бізнесу. Про це під час Першого фінансового ярмарку заявив заступник міністра фінансів України Юрій Буца, передає кореспондент УНН.
“У нас 99% всіх підприємств України — це малий і середній бізнес”, — сказав Ю.Буца.
Він зазначив, що розмірі ВПП їх цифра набагато нижча, ніж в інших європейських країнах.
Ю.Буца додав, що розвитку малого та середнього бізнесу заважає складність регулювання, бюрократичні перепони, а також відсутність ресурсів.
"Ми готуємось до запуску другої частини, другої фази єдиного митного вікна, яке уніфікує процедури на митниці", - уточнив він.
Крім того, за його словами, уряд спрощує будівництва, підключення до електроенергії і продовжує роботу над спрощенням адміністрування ПДВ.
Як повідомляв УНН, у Мінфіні заявили, що черговий транш Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на курс гривні.